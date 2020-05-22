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Sinop'ta karantina süresi dolan 195 kişi evlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:51:36 -
Sinop'ta karantina süresi dolan 195 kişi evlerine uğurlandı

SİNOP (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sinop'taki yurtta karantinaya alınan 195 Türk vatandaşı, sürenin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'na 8 Mayıs’ta yerleştirilen vatandaşların karantina süreci sona erdi.

Vatandaşlar Türkiye'nin çeşitli illerine otobüslerle gönderilmeye başlandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 5 vatandaş ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, tahliye işlemlerini takip ederek, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

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