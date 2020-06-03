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Aktüel

Sinop'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:22:52 -
Sinop'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu yönüne giden Ferhat Demirsoy (62) idaresindeki 16 BBJ 57 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Burak Geçmişli'nin (29) kullandığı 34 RK 0994 plakalı otomobil, Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Hanife Demirsoy yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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