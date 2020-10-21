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Aktüel Sinop'ta deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı yapıldı
Aktüel

Sinop'ta deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:23:25 -
Sinop'ta deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı yapıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, petrol türevi deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Sinop Liman sahasında yapılan tatbikatta, senaryo gereği denize petrol veya ürünleri sızıntısı olduğu ihbarı üzerine ilgili birimler harekete geçti.

Denizdeki kirlilik fark edilir edilmez, tatbikata dahil edilen Başaran Denizciliğe ait tekne ile sızıntının olduğu bölgede bariyer oluşturuldu ve gerekli çalışmalar yürütüldü.

Tatbikatla olası bir kazada ilgili kurumların hazırlık durumları ve donanımları test edildi.


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