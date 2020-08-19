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Aktüel Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu kazısında hayvan figürlü obje bulundu
Aktüel

Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu kazısında hayvan figürlü obje bulundu

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu: - "Bu önemli eseri kilisenin apsis bölümünde bulduk. Tam net olmamakla birlikte tarihi geçmişi Orta Bizans dönemine kadar gidiyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:37:55 -
Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu kazısında hayvan figürlü obje bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, hayvan figürlü obje bulundu.

Balatlar Yapı Topluluğu'nda 2010 yılında başlayan arkeolojik kazıların bu yılki bölümü devam ediyor.

Bugüne kadar Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserlere ulaşılan kazıda bu yıl yapılacak kazı çalışmalarıyla yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

- İlk kez hayvan figürlü obje bulundu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazı çalışmaları sırasında uluslararası değeri olan bir objeye ulaştıklarını söyledi.

Kazıda ilk kez hayvan figürlü obje bulduklarını, eserin benzerlerinin yurt dışında bazı müzelerde yer aldığını ve tarihsel açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Köroğlu, "Bu önemli eseri kilisenin apsis bölümünde bulduk. Tam net olmamakla birlikte tarihi geçmişi Orta Bizans dönemine kadar gidiyor." dedi.

Köroğlu, bu tür değerli parçaların o dönemlerde kutular içerinde muhafaza edildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Burada çıkması da çok ilginç. Bu şekilde benzer parçaları figürlü değil ama sade geometrik desenli ya da bitkisel desenli olarak önceki yıllarda bulmuştuk. İlk kez hayvan figürlü olanını bulduk. Bunlar Sinop üretimi değil. Başka yerlerde yapılıyor ve buraya ithal olarak geliyor. Sinop deniz kıyısında yer aldığı için ithal malzemeye alışık bir yer. Çok değerli objeler buraya ulaşabilmiş. İki limanı sayesinde zengin bir kent. Belli ki zengin bir yaşam var. Bu eser de onlardan biri."

Köroğlu, eserin tam olarak hangi döneme ait olduğunun ve tarihi geçmişinin belirlenmesi için incelemeye alındığını kaydetti.


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