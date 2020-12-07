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Aktüel Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığı kilosu 200 liraya kadar satılıyor
Aktüel

Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığı kilosu 200 liraya kadar satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:08:10 -
Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığı kilosu 200 liraya kadar satılıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta dönemi olmamasına rağmen nadiren ağlara takılan kalkan balığı, kilosu yaklaşık 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Kentte 13 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Coşkun Arslan, verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Bu sezon tezgahlarda bol miktarda palamut, mezgit, çinekop, istavrit ve hamsinin yer aldığına işaret eden Arslan, Karadeniz'in en değerli balıkları arasında gösterilen kalkan balığının da tezgahlarda satışa sunulduğunu belirtti.

Kalkan balığının şu an avlanma mevsimi olmadığını ifade eden Arslan, "Denize ağ atan balıkçıların ağlarına zaman zaman kalkan balığı takılıyor. Kalkan balığı nisan ayında deniz suyu ısınmaya başladığında bollaşmaya başlar. Bu aylarda tutulan kalkan balığı gelecek sezon bol olacağının işareti olabilir." dedi.

Arslan, mevsimi olmamasına rağmen Karadeniz'in en değerli türlerinden kalkan balığının kilogram fiyatının iriliğine göre tezgahlarda 150 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi.


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