Sinop’ta ağlara 8 kiloluk levrek takıldı

Sinop’ta denize açılan balıkçıların ağına 8 kilo ağırlığında levrek takıldı. İlk kez bu ağırlıkta bir levrekle karşılaşan balıkçılar şaşırdı. Levrek, 800 liraya satıldı.



Balıkçı Akın Öz, "Levrek 8 kilogram civarında. Sinop Adabaşı’nın balığıdır. Nadir olan balıklardandır. Küçük balıkçıların ağlarına takıldı. Bu boyda nadir görülen bir balıktır. Kilogramı 100 lira civarında. Her zaman bu kadar büyüğü olmuyor. Genelde 3-4 kilogramlık oluyor. Böyle büyüklükte nadir çıkıyor" dedi.



Balığı satın alan restoran işletme sahibi Sıtkı Tunçoğlu ise "Restoranımızda müşterilerimize sunacağız. Böyle bir balık, Karadeniz’e denk gelmiyor. Ben de kaçırmadım. Çok güzel. Kuzu gibi bir balık" diye konuştu.