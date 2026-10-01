Sinop'ta 4 Ekim'deki ilk yarı maratona 39 ilden 700'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı

Sinop'ta ilk kez düzenlenecek Sinop SEV Yarı Maratonu 4 Ekim Pazar günü koşulacak. Organizasyona şu ana kadar 39 ilden 700'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı, yarışlarda 6 farklı ülkeden atletler de yer alacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yarı maratona ilişkin basın bilgilendirme toplantısında hazırlıkları ve yarış programını anlattı. Organizasyon, Sinop Eğitim Vakfının öncülüğünde ve Sinop Valiliğinin koordinasyonunda, Türkiye Atletizm Federasyonu ile paydaş kurumların katkılarıyla düzenleniyor. Son hazırlıkların yapıldığını belirten Özarslan, yarışı şehrin spor turizmine katkı sağlayacak geleneksel bir etkinliğe dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Vali, organizasyonla kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini de aktardı: "Sinop SEV Yarı Maratonu'nu birkaç yıl içerisinde Türkiye'de ve uluslararası alanda bilinen, sporcuların takvimlerine özellikle eklediği geleneksel bir organizasyon hâline getirmek istiyoruz."

Parkur uluslararası standartlarda tescillendi

21 kilometrelik yarı maraton parkuru uluslararası standartlarda ölçümlenerek tescillendi. Özarslan, tescilin gelecek yıllarda farklı ülkelerden daha fazla sporcunun Sinop'ta ağırlanmasına altyapı oluşturacağını kaydetti.

Kayıtların devam ettiğini ve sporcuların 3 Ekim Cumartesi'den itibaren kente gelmeye başlayacağını belirten Özarslan, sporcuların aileleri ve beraberindeki misafirlerle birlikte organizasyonun şehir ekonomisine hareketlilik kazandırmasını beklediklerini söyledi.

Start Sinop Stadyumu'ndan, bitiş Sur Kapısı'nda

4 Ekim Pazar günü 21 kilometre yarı maraton saat 10.30'da, 10 kilometre koşusu saat 10.45'te, halk koşusu ise saat 11.00'de başlayacak. Yarışlar Sinop Stadyumu'ndan start alacak ve belirlenen güzergâhların ardından şehir merkezindeki tarihi Sur Kapısı bölgesinde tamamlanacak.

Sporcuların kayıt ve göğüs numarası teslim işlemleri bir gün önce, 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çipli göğüs numaraları sayesinde parkur geçişleri ve yarış dereceleri elektronik olarak takip edilecek.

Yarışların sonunda toplam 120 sporcuya 882 bin TL ödül dağıtılacak.