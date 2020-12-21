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Aktüel Sinop Valisi Karaömeroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Sinop Valisi Karaömeroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:36:34 -
Sinop Valisi Karaömeroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaömeroğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Haber kategorisinde Ahmet Yaman’ın "Sığınmacıların Midilli yolculuğu fotoğrafını seçen Karaömeroğlu, yaşam kategorisinde İsa Terli’nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" spor kategorisinde ise Fecri Barlık’ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafları için oyunu kullandı.

Vali Karaömeroğlu, yurt içinde ve dışında AA muhabirlerinin önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Her biri ayrı bir değere sahip eserlerin ortaya konmasında emeği geçenleri tebrik eden Karaömeroğlu, "AA ailesini bu güzel çalışmalarından ötürü tebrik ederim. Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli eserler. O nedenle seçim yaparken biraz zorlandık. Tekrardan kutlarım." dedi. ​​​​​​​

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