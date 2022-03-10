Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu kimdir? Vali Erol Karaömeroğlu nereli kaç yaşında? Erol Karaömeroğlu hayatı:

Erol Karaömeroğlu kimdir? 1970 yılında Rize’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Rize İlinde, Yüksek Öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Erol Karaömeroğlu nerede görev yaptı?

Kaymakamlık görevine Erzincan Valiliği’nde stajyer Kaymakam olarak başladı. Rize'nin Çayeli İlçesi'nde Kaymakam Refikliği görevi ve Kilis merkezi ile ilçelerinde Mülkiye Müfettişliği teftiş stajında bulundu. İçişleri Bakanlığı’nda yabancı dil kursuna katıldıktan sonra 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi. Türkiye'ye dönüşte Ordu Ulubey Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu.

84. dönem Kaymakamlık kursuna katılarak, 1997 yılı Temmuz ayında Tokat Artova'da Kaymakam olarak göreve başladı. Sırasıyla Çaykara, İdil, Bozdoğan ve Palu Kaymakamlığı'ndan sonra Batman İli Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Vezirköprü, Ula ve Şereflikoçhisar Kaymakamlığı sonrasında Altındağ Kaymakamlığı görevini icra etti.

Erol Karaömeroğlu ne zaman Sinop Valisi oldu?

09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı karar, 10.06.2020 tarihli 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Sinop Valiliği’ne atanmıştır. Vali Erol Karaömeroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.