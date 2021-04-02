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Oruç Sinop Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sinop sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Sinop Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sinop sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruç ibadetine başlamış olacak. Nisan ayına girmemizle birlikte oruç için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayının başlamasıyla ilgili “Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. buyurmuştur.” Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, imsak ve iftar vakitleri vatandaşlarmız tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Diyanet Sinop’ta sahur ve iftar saat kaçta? Sinop akşam ezanı ne zaman okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 10:21:00 -
Sinop Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Sinop sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Ramazan ayında oruç tutup ibadet eden kimselerin ecirleri kat kat verileceği hem ayet hem de hadislerle desteklenmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak için öncelikle sahur vaktinde kalkıp yemek yemelisiniz daha sonra niyet edip akşam ezanı okunana kadar haramlardan uzak durup hiçbir şey yiyip içmemelisiniz. İşte merak edilen sahur ve iftar vakitleri ile ilgili haberimiz…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Sinop İmsakiyesi 2021

Sinop'ta ilk imsak 04.22'de ilk iftar 19.25'de olacak.

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