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Gündem Sinop açıklarında hamsi bereketi
Gündem

Sinop açıklarında hamsi bereketi

Sinop açıklarında hamsi bolluğu nedeniyle balıkçıların yüzleri güldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 04:18:00 -
Sinop açıklarında hamsi bereketi

Hava şartlarının uygun olduğu günlerde denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayarak limana dönüyor.

Teknelerle kıyıya getirilen hamsilerin bir bölümü işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer,​​​​​​​ hamsinin bol olmasının hem kendilerini hem de vatandaşları memnun ettiğini söyledi.

Hamsi avının balıkçıların yüzünü güldürmeye başladığını anlatan Tuncer, "Umudumuz böyle devam etmesi. Hamsi avının artması bir anlamda diğer balıkların da fiyatının düşmesi anlamına geliyor. Çünkü vatandaşlar hamsiye yöneldiğinden diğer balık türlerine ilgi azalıyor. Bu da fiyatlarının düşmesine neden oluyor." diye konuştu.

Tuncer, hamsi avının 15-20 gün daha bol ve bereketli geçmesini beklediklerini kaydetti.

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