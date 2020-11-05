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Aktüel Sinirlerine hakim olamadı, beyzbol sopasıyla dövdü
Aktüel

Sinirlerine hakim olamadı, beyzbol sopasıyla dövdü

Gaziantep'te bir hayvansever kadın, köpeklerin beslendiği mama kaplarını ve mamaları almaya geldiğini iddia ettiği hurdacıyı beyzbol sopasıyla dövdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:51:00 -

İddiaya göre; Gaziantep'te bir hurdacı, belediyenin sokak hayvanlarının beslenmesi için verdiği mamaları ve mama kaplarını almaya çalıştı. Onlarca köpeğin beslendiği mama kaplarını ve mamaları almaya gelen hurdacıyı, köpeklerin başına beyzbol sopasıyla vurduğu sırada gördüğünü ileri süren kadın, hurdacıya müdahale etti.

Bunun üzerine kadın ile hurdacı arasında tartışma çıktı. Aracına binmeye çalıştığı sırada hurdacıyı gören kadın, hurdacının arkasından seslendi. Hurdacının kendisine hakaret ederek, "Arabaya o... almıyorum" demesi üzerine sinirlendiğini söyleyen hayvansever, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinden sonra hurdacının elindeki sopayı alarak hurdacıyı darp etti.

Hayvansever kadının hurdacıyı dövdüğü anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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