0553 313 94 23

Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan şahıslar için karar verildi!

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobille 2 kilo 252 gram uyuşturucu geçirmeye çalışan 3 kişi hakkında yargılandıkları davada karar verildi. Sanıklardan ikisine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

27 Kasım 2018 Salı 18:29
Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan şahıslar için karar verildi!

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta 2 kilo 252 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan ikisine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar S.D, D.M.V. ve tutuksuz yargılanan T.B. ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü bildirdi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz yargılanan sanık T.B'nin beraatini, diğer sanıklar S.D. ve D.M.V'nin ise cezalandırılmalarını talep etti.
Tutuklu sanık S.D, savunmasında uyuşturucu paketlerini diğer sanık T.B'den aldığını ve paketleri tekrar bu kişiye geri vereceğini ileri sürerek, "Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz yargılanan T.B. de diğer sanıklarla aynı araçta sadece 10 dakika yolculuk yaptığını, sınır kapısından yürüyerek geçtiğini ifade ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında, sanıklardan T.B'nin beraatine karar verirken, diğer sanıklar S.D. ve D.M.V'yi ise 17 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Sınır kapısında yakalandılar

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2016 yılının Nisan ayında Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde, 2 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirilmiş, olayla ilgili Bulgaristan vatandaşları S.D, D.M.V. ve Türk vatandaşı T. B. hakkında Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Uyuşturucu madde ithal etme" suçundan dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:29
  1. Edirne
  2. Kapıkule Sınır Kapısı
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Her şeyden önce üç puana ihtiyacımız var"
    1. "Her şeyden önce üç puana ihtiyacımız..
    2. Dört aylık bebeğin gelişim özellikleri
    3. Eski hakim Burhan Yaz'a 8 yıl hapis!
    4. "Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki deniz..
    5. Arsenal efsanesinden şaşırtan karar!
    6. Bursaspor, Erzurumspor maçı..
    7. MHP'li muhaliflere kurultay yolunu..
    8. Paris Bosphorus Enstitüsü 9. Yıllık..
    9. Sırbistan ve Bosna Hersek'ten..
    10. WhatsApp'tan devrim gibi yenilik!..
    11. Batman'da çatışma! 1 polis yaralandı
    12. Afganistan'da 6 milyon kişi insani..
    13. Google büyük şok! 7 ülke şikayet edecek
    14. BM'den Rusya ve Ukrayna'ya itidal..
    15. Şanlıurfa'da belediyenin kültürevi..
    16. Askeri helikopter fenalaşan hasta için..
    17. Zeybekci'nin İzmir programı belli oldu
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Moskova'dan Galatasaray açıklaması: O..
    20. Darbeci teğmenler albayları derdest..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor