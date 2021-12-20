Sınırda yoğun trafik

2020’nin tamamında bu sayı 24 bin 965 idi. 2015’ten yana pek çok tır tarafından kullanılan kapıya yönelim önemli ölçüde arttı. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş’ta beklenen yoğunluğun devam ettiğini söyledi. Kapının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından tercih edildiğini anlatan Demirci, şöyle konuştu: “Bu durum bizi sevindiriyor. Çıldır-Aktaş, Orta Asya’ya açılan en önemli kapı olduğunu ve olmaya devam edeceğini gösterdi. Burasının Orta Asya’ya açılan en önemli ticaret kapısı olacağını umuyoruz. Dolayısıyla şu anda Çıldır-Aktaş, bölgemiz için en önemli kapı olma niteliğini taşımaktadır.”