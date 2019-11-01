Sınırda sıcak gelişme! Türkiye ve Rusya ortak devriyesi başlıyor
Soçi mutabakatı kapsamında belirlenen güvenli bölgede Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başlıyor.
Soçi mutabakatı kapsamında belirlenen güvenli bölgede Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başlıyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.