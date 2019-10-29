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Gündem

Sınırda 'Ruslara ateş açıldı' iddiası! Resmi açıklama geldi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, devriye görevi üstlenen Rus askeri polis birliğine ateş açıldığına dair çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

2019-10-29 18:11:00 -
Sınırda 'Ruslara ateş açıldı' iddiası! Resmi açıklama geldi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye-Türkiye sınırındaki Derbesiye sınır kapısında Rus askeri polisi birliğine ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, "Suriye-Türkiye sınırındaki Derbesiye sınır kapısında Rus askeri polisi birliğine ateş açıldığına dair sosyal medyada yayılan bilgi gerçeği yansıtmıyor" dedi.

'Rus zırhlı aracının yanında patlama yaşandı'

Bu arada Rus yetkili, Derbesiye sınır kapısında Rus askeri polisinin Türk tarafıyla buluşmaya hazırlandığı sırada Rus zırhlı aracının yanında patlama yaşandığını açıkladı.

'Provokasyon girişimi başarısız oldu'

Rus askerlerin yara almadığını ve askeri teçhizatın çalışır durumda olduğunu belirten yetkili, "Türk tarafıyla görüşme planlanan şekilde gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişilerin Suriye-Türkiye sınırındaki provokasyon girişimi başarısız oldu" diye vurguladı.

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Yorumlar

Kartal

Ruslar çekilme tamam dedi. İyi bir de biz girip bakalım o zaman...Rusyada yeni taktik uyguluyor. Çekilme tamam deyip bizi yicek
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