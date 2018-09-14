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Sınır'da İdlib hareketliliği! Komandolar Hatay'a ulaştı

TSK tarafından olası bir İdlib operasyonuna karşı sınırda bulunan birliklere gönderilen obüs, tank ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı.

14 Eylül 2018 Cuma 17:36
Sınır'da İdlib hareketliliği! Komandolar Hatay'a ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, komando birlikleri ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Obüs ve tank yüklü tırlar, komando birlikleri ile askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri araçlar, daha sonra Reyhanlı sınır hattına sevk edildi.

Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 17:36
  1. Hatay
  2. TSK
  3. İdlib
  4. Suriye
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri

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