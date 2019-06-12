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Sınırda gerilim! Birlikler konuşlandırıldı

Meksika'da, yasa dışı göçmen geçişini engellemek için ulusal muhafız birlikleri sınırda konuşlandırılmaya başlandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:12
Sınırda gerilim! Birlikler konuşlandırıldı

Meksikalı yetkililer, yasa dışı göçmen akışını engellemek için ülkede federal emniyetin yerine oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatı birliklerini sınıra konuşlandırmaya başladıklarını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, göçmen planını uygulamak için bir general ve bir hapishane yöneticisi de dahil olmak üzere beş yetkiliden oluşan bir ekip oluşturulduğunu belirtti.

"Tüm sınır boyunca"

Dışişleri Bakanı Ebrard, basına yaptığı açıklamada, Guatemala sınırı yakınındaki Tapachula askeri bölge komutanı General Vicente Antonio Hernandez Sanchez'in, "bölgedeki konuşlandırmayı hızlandırmak için" güneyde bir tura başlayacağını bildirdi.

Bakan Ebrard, konuşlandırılmaya başlanan birliklerin, "tüm sınır boyunca" yer alacağını söyledi.

Asıl amacın, göçmenleri kayıt altına almak, göçmenlik statülerinin düzenlenmesi için seçenekler sunmak ve kaydolmak istemeyenleri iade etmek olduğunu kaydeden Ebrard, diğer yandan, fiili gözaltı merkezleri olarak faaliyet gösteren kalabalık göçmen merkezlerinin genişletilmesine ve iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ebrard, geçen hafta, ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında 6 bin ulusal muhafızın Guatemala sınırına konuşlandırılacağını ifade ettiklerini aktarmıştı.

Lopez Obrador tarafından kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatı, federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşuyor

Trump'tan Meksika'ya "göçmen vergisi" tehdidi

ABD yönetimi, geçen ayın sonunda, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren ABD Başkanı Donald Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirmişti.

Trump, cuma günü, yasa dışı göçmenler konusunda ABD ile Meksika'nın anlaşmaya vardığını, dolayısıyla bu ülkeye uygulanması planlanan gümrük vergilerinin süresiz olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Pompeo'dan Meksikalı mevkidaşına teşekkür

Donald Trump'ın ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki ülke arasında varılan anlaşma dolayısıyla Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard'a teşekkür etmişti.

Meksika'nın yasa dışı göçmen akışını durdurma anlamındaki taahhüdünü yerine getirmesini bekleyeceklerini ifade eden Pompeo, anlaşmayla ABD-Meksika sınırının daha güvenli hale geleceğini belirtti.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmaya ilişkin ortak bir açıklama yapmış ve Meksika'nın kendi sınır bölümünde yasa dışı göçmenlere karşı gerekli tüm tedbirleri alacağı, ABD'nin mevcut sınır güvenliği tedbirlerini genişleteceği kaydedilmişti.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğu gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini bildirmişti.

 

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:12
  1. Meksikalı yetkililer
  2. göçmen vergisi
  3. Trump
  4. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
  5. Ulusal Muhafız Teşkilatı

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