O bölgeye çok yakın! Sınırda dikkat çeken görüntü!

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı kentinde, 'Barış Pınarı Harekatı' kampsamında konuşlanan Rus askeri polisi devriyeye başladı.

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarında, sınır bölgesindeki petrol kuyuları çevresinde, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü. Rus askeri polisleri de akşam saatlerinde devriyedeyken, görüntülendi. Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ne olmuştu?

Türkiye ve Rusya arasında 22 Ekim'de imzalanan ortak mutabakat çerçevesinde bölgede Türkiye-Rusya ortak devriyesinin başlayacağı ancak bu devriyenin Kamışlı kentini kapsamadığı açıklanmıştı.

22 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeyinde ABD arabuluculuğuyla varılan 120 saatlik ateşkesin sona ermesine saatler kala Soçi'de görüştü.

Görüşme sonrasında Türkiye ve Rusya'nın "kalıcı istikrar açısından yeni bir dönemi başlatacak 10 maddelik bir mutabakat protokolüne imza attığı" açıklandı. İki lider, Türkiye ve Rusya güçlerinin 23 Ekim Çarşamba günü öğle 12 itibarıyla 150 saat sürecek devriyeye başlayacaklarını duyurmuştu.