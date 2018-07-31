Sınırda dev Türk Bayrağı törenle göndere çekildi!

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesince hazırlanan bayrak direği, Büyük Taş Mahallesi'ndeki inşası devam eden Jandarma karakolunun bahçesine, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Çark ve askerlerin katılımıyla dikildi.

Akçakale İlçe Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif yüksek tepelerine dikilen 9. Türk bayrağı olma özeliğine sahip olan, aynı zamanda Suriye sınırına 3 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Terör örgütü YPG, YPJ, PKK kontrolündeki Tellebyat bölgesinden de görünen Türk bayrağı "Dosta güven, düşmana korku" vermeye devam ediyor.

İnşası devam eden karakol bahçesinde açıklamalarda bulunan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, “Kısa bir süre önce bu bölgedeki bazı mahallelerimizde belediyemizin yürüttüğü çalışmaları incelemek üzere geldiğimizde, inşaatı devam eden karakolumuzun içinde küçük bir bayrak direğine asılı bayrağımızı gördük, hemen arkadaşlarıma bu bölgeyle ilgili bilgi vererek bu direğin buraya yakışmadığını ve daha öncede ilçemizin yüksek tepelerine diktiğimiz bayrak direğinin aynısını bu bölgeye dikilmesi talimatını verdik. Sağ olsunlar çalışma arkadaşlarım kısa sürede gereğini yaparak 12 metre yüksekliğindeki bayrak direğini buraya dikti. Bizlerde bugün ilçe jandarma komutanımız ve askerlerimizle birlikte ay yıldızlı Türk bayrağımızı gönlere çektik. Rabbim bizleri vatansız, bayraksız ve imansız bırakmasın inşallah” diye konuştu.