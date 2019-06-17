0553 313 94 23

Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker yerleştirildi

Meksika, ABD'ye gitmek isteyen göçmenleri durdurmak için Orta Amerika ülkeleriyle arasındaki güney sınırına asker konuşlandırdı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker yerleştirildi

Meksika, Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD ve Kanada'ya gitmek üzere ülkeden geçen düzensiz göçmenlere karşı tedbirlerini artırıyor.

ABD'ye gitmek isteyen göçmenleri durdurmayı hedefleyen Mexico City yönetimi, Orta Amerika ülkeleriyle arasındaki güney sınırına asker konuşlandırdı.

Ulusal Göç Enstitüsü, Meksika hükümetinin bin ilave göç memuru ile 6 bin ulusal muhafızı görevlendireceğini açıkladı.

800 göçmen engellendi

Meksikalı otoritelerin güney sınırındaki tedbirleri artırdığı ve yaklaşık 800 göçmeni taşıyan bir grup kamyonu engellediği kaydedildi.

ABD, Orta Amerika ülkelerinden topraklarına doğru gelen göç akınını durdurmak için Meksika'ya sınırlarındaki önlemleri artırması yönünde baskı yapıyordu.

Trump'tan Meksika'ya "göçmen vergisi" tehdidi

ABD yönetimi, geçen hafta Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, Meksika'nın söz konusu yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin derhal kaldırılacağını da belirtmişti.

“Meksika’da kal”

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğu gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini bildirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
  1. Meksika
  2. Orta Amerika
  3. ABD
  4. Kanada
  5. Mexico City yönetimi
  6. Ulusal Göç Enstitüsü
  7. göçmen vergisi
  8. ABD Başkanı Trump
  9. Meksika'da Kal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
    1. Kategorilerine göre en fazla..
    2. Kategorilerine göre en fazla..
    3. Hatayspor’da 11 futbolcunun sözleşmesi..
    4. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    5. En fazla kazandıran yatırım fonları
    6. Arabistan’dan çirkin tezgah
    7. Yatırım fonu istatistikleri
    8. Karaman’da Zeytin Dalı Bulvarına yeni..
    9. TİKA’dan Kamerun’da mültecilere gıda..
    10. Ağrı'da tırda 585 kilogram eroin ele..
    11. Yunanistan Başbakanı Çipras haddini..
    12. Kazayı gören Yıldırım, yaralının..
    13. Sapkınlar konusunda flaş karar! Ahmet..
    14. Mersin Kent Orkestrası’ndan ’Babalar..
    15. İtalyanlar Burak Yılmaz'ı almaya..
    16. Murat Alan'a saldırıda flaş gelişme!..
    17. ADH Kreş ve Gündüz Bakımevinden yıl..
    18. Yeni askerlik yasasında terhisler ne..
    19. Haliliye Belediyesi ekmek israfını..
    20. Uluslararası Para Zirvesi İsveç’te..
    21. CHP'den "işsizlik rakamları" açıklaması
    22. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    23. 65 yaşındaki dilencinin üzerinden..
    24. Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme..
    25. Direksiyon hâkimiyetini kaybedince..
    26. Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki..
    27. Adıyaman’da Akua park bu yıl da..
    28. Psikolojik rahatsızlığı olan turist,..
    29. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş"..
    30. Goji Berry hasadı için gün sayılıyor
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!