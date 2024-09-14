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Yerel Sınırda 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Yerel

Sınırda 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 17:53:00 -
Sınırda 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzunköprü Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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