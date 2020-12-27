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Aktüel Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'in Hudeyde ilinde hastane açtı
Aktüel

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'in Hudeyde ilinde hastane açtı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:11:14 -
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'in Hudeyde ilinde hastane açtı

HUDEYDE (AA) - Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde bir hastane açtığını duyurdu.

MSF'nin Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, Hudeyde'nin El-Kanavis ilçesinde yaklaşık 360 bin kişiye hizmet vermesi planlanan kadın ve çocuk hastalıkları hastanesi açıldığı belirtildi.

Kanavis ilçesi ile çevresindeki kadın ve çocuklara hizmet vermesi için inşa edilen hastanenin, sağlık hizmetine duyulan ihtiyacın çok fazla olması nedeniyle diğer bölgelerden de hasta kabul etmeye hazır durumda olduğu ifade edildi.

Yemen'deki sağlık sektörü, salgın hastalıkların yayılmasına ve çok sayıda sağlık tesisinin kapanmasına yol açan çatışmalar nedeniyle ciddi şekilde çöküntüye uğradı.

- Yemen'de iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yaşanan çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

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