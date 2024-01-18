Sınır ötesinde kadın cinayetinde katil zanlıları! Davada, mahkeme karşısında: Özür dileriz, lütfen bizi affedin...

Lefkoşa’da iş yeri içerisinde 22 Aralık 2023 tarihinde cinayete kurban giden Ayça Alav’ın yakalanan katil zanlıları B.G.K. (E-32) ve V.S.M.T. (E-32) bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Ceza Yasası’nın en ağır suçu olan ‘Taammüden Adam Öldürme’ suçuyla yargılanacak olan zanlılar için üç ay hükümsüz tutukluluk talep edildi.

Mahkemede konuşan zanlı B.G.K., “Biz bu eylemi gerçekleştirmek istememiştik. Çok üzgünüz… Yaptığımız şey çok kötü bir şey. Özür dileriz, lütfen bizi affedin” ifadelerini kullandı.

Zanlı V.S.M.T. ise “Sizden ve bu ülkeden özür dileriz. Bir suç işledik bir cezası olacaktır. Böyle bir suçtan huzurunuzda olmaktan dolayı özür dilerim” dedi.

Öte yandan, çalınan paranın çok az bir miktarı bulundu. Zanlı V.S.M.T’nin tasarrufunda 2 bin 300 Euro bulundu.

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Zanlılar, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına karar verildi. Öte yandan sosyal medyada konuyla ilgili çokça rekor bir yorum yağdı