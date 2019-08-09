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Sınır kapısındaki bayram yoğunluğu sona erdi

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli son grup Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçti

09 Ağustos 2019 Cuma 17:59
Sınır kapısındaki bayram yoğunluğu sona erdi

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerden oluşan son grup Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından ülkelerine gitti.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevularını alan 40 bin 150 Suriyeli ülkelerine geçiş yaptı.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Bu arada güvenlik güçleri ile sağlık çalışanları, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla yakından ilgilendi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Öncüpınar'ın karşısında bulunan Essalame Gümrük Kapısı Müdürü Kasım el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olduğunu belirtti.

Terörün tamamen temizlenmesi durumunda Suriye halkının tekrar ülkesine döneceğini, huzur ve güven içinde yaşamlarına kaldığı yerden devam edeceğini anlatan Kasım, bayram için gelenlerin bir kısmının geri dönmek istemediğini söyledi.

Muayyed Derviş de yaklaşık 6 yıl önce geldiği ailesiyle geldiği Türkiye'den ilk defa bayram için ülkesine gittiğini dile getirerek, bayramı anne babası ve diğer yakınlarıyla geçirebileceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Fatma Ali Ağa ise uzun zaman sonra dedesi, ninesi ve diğer akrabalarını görebileceği için mutlu olduğunu söyledi.

Hüseyin Muhammed de verilen izin sayesinde yaklaşık 6 yıl sonra bayramı yakınlarıyla geçireceğini ifade ederek, "Bize yaptıkları yardımlardan dolayı Allah Türk halkından binlerce kere razı olsun. Yaşadığım mutluluğu anlatamıyorum. Onların sayesinde anamızı babamızı göreceğiz." diye konuştu.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 31 Aralık Salı günü saat 17.00'de tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:59
  1. Kilis
  2. Öncüpınar Sınır Kapısı
  3. Suriyeliler kurban bayramı

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