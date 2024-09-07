Sınır kapısında farkına vardı ama iş işten geçti! Türkiye'den dönen gurbetçiye şok

Yıllık iznini geçirmek için memleketine giden A.C. dönüş yolunda büyük şok yaşadı. Tatilinde aracına bazı değişiklikler yaptıran gurbetçi elinde bu değişikliklere ödediği fatura olsa da Kapıkule Sınır Kapısına geldiğinde yaptığı yanlışın farkına vardı. Gümrük memurları araçta izin almadan yapılan değişikliğe yaklaşık 1,7 milyon TL (Yaklaşık 44 bin euro) ceza kesti.

Olay, 19 Ağustos 2024 pazartesi günü Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşandı. Tatil sonrası yaşadığı ülkeye doğru dönüş yoluna geçen A.C., Kapıkule Sınır Kapısında pasaport kontrolüne girdi. İşlem sırasında aracı kontrol eden gümrük memuru, araçta yurda giriş yapılandan farklı bir dizayn yapıldığını tespit ett.

A.C. minibüsün iç dizaynında yapılan değişikliklerin faturasını gümrük memuruna gösterdi. Ancak bu fatura ceza kesilmesini önleyemedi. Araçta yapılacak değişiklik öncesi Gümrük Müdürlüğü’ne bildirmeyen A.C.’ye 1 milyon 693 bin 709 lira ceza kesildi.

Cezaya indirim uygulandı

A.C. bu cezayı ödeyemeyeceğini belirterek itiraz etti. Bunun üzerine Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde Uzlaşma Heyeti durumu değerlendirdi. Heyetin verdiği ortak karar sonrası cezada 3'te 2 oranında indirim uygulandı. Bu haliyle A.C.’ye kesilen ceza toplamda 508 bin 112 liraya indi ve yurttan çıkışına izin verildi.

Değişiklik için beyan verilmesi gerekiyor

Yedek parça kaçakçılığının önüne geçilebilmesi adına uygulanan bu kurala göre Türkiye'ye tamir veya modifiye için götürülen yabancı plakalı araçlar için, işlem yapılmadan önce en yakın gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekiyor. Bu sayede Gümrük Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından tamir ve modifiye işlemleri gerçekleştiriliyor.

İlgili kurala göre, Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasında aynen şu beyan bulunmaktadır:

"Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz.

Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır."

Kaynak: silayolu.com