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Sınır hattında PYD/PKK üyesi 1 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçleri, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:09
Sınır hattında PYD/PKK üyesi 1 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PYD/PKK mensubu terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Zanlının, güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:09
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