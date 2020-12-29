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Aktüel Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı
Aktüel

Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:26:01 -
Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı

KARAMAN (AA) - Karaman'da özel bir okulda sınıf öğretmeni olan İshak Göktekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek için "Umut Yılı" isimli klip hazırladı.

Sözleri ve müziği kendisine ait olan Göktekin'in hazırladığı klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Farklı meslek gruplarından 40 kişinin yer aldığı, 35 farklı mekanda çekilen klip, 20 günde tamamlandı.

Göktekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri müzikle uğraştığını söyledi.

Klibin sosyal medyada paylaşılmasının ardından herkes tarafından beğenildiğini aktaran Göktekin, şöyle konuştu:

"Daha önceden yeni yıl temalı bir bestem vardı. Bunu pandemiye, koronavirüse dikkat çekmek, sosyal farkındalık olması amacıyla farklı bir şekilde uyarladık. Klibi Karaman'ın tarihi, doğal ve kültürel yerlerinde çektik. Klip çok ilgi gördü ve beğenildi. Çok güzel tepkiler aldık. Sosyal medyadan çok beğeni aldı. Sosyal farkındalık oluşturmak, hem yaklaşan yıl için güzel temennilerimizi iletmek hem de şuanki mevcut durumdan birazcık insanlara umut aşılamak açısından güzel bir eser ortaya çıktı."

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