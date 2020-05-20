Sinemaseverler ‘Arabada Sinema’ etkinliğinde buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Arabada Sinema’ etkinliği saat 22.00’de vatandaşları buluşturacak.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında her alanda çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için ‘Arabada Sinema’ etkinliğini başlatıyor. İlki “7. Koğuştaki Mucize” filmi ile başlayacak olan etkinlik saat 22.00’da İzmit’te bulunan Büyükşehir Fuar Merkezi otoparkında gerçekleştirilecek.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla etkinliğin duyurusunu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Arabada Sinema etkinliklerine ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi ile başlayacaklarını belirtti. Başkan Büyükakın etkinliklerin Gebze, Körfez, Kartepe, Gölcük ve Kandıra ilçelerinde de düzenleneceğini ifade etti.