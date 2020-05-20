  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Coronavirüsle mücadele sürecinde 11.5 milyar lira destek

Şanlıurfa TOKİ isim listesi | Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları

Haziran tatil yerine çalışma ayı olacak

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında 'en fazla günlük artış' kaydedildi

Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu
için kalan
Kültür - Sanat

Sinemaseverler ‘Arabada Sinema’ etkinliğinde buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Arabada Sinema’ etkinliği saat 22.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:39:05 -
Sinemaseverler ‘Arabada Sinema’ etkinliğinde buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Arabada Sinema’ etkinliği saat 22.00’de vatandaşları buluşturacak.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında her alanda çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için ‘Arabada Sinema’ etkinliğini başlatıyor. İlki “7. Koğuştaki Mucize” filmi ile başlayacak olan etkinlik saat 22.00’da İzmit’te bulunan Büyükşehir Fuar Merkezi otoparkında gerçekleştirilecek.


Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla etkinliğin duyurusunu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Arabada Sinema etkinliklerine ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi ile başlayacaklarını belirtti. Başkan Büyükakın etkinliklerin Gebze, Körfez, Kartepe, Gölcük ve Kandıra ilçelerinde de düzenleneceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı