Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara’da yapıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatılmıştır.

- Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir.

- 65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.

- 18 yaş altı kısıtlaması, ebebeynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.

- Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

En güzel sevda ve dava şiirlerinin merhum Karakoç'un hatırlatmasını yeni nesillere armağan ediyoruz. Merhum Zarifoğlu'nun mücadelesini de gençlerimize emanet ediyoruz. Şairi yazarı azalan bir millet kalbi ve damarları kuruyan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır.

Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Kabine toplantımız az önce sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi sürecinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık.

Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyoruz. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar maske mesafe temizlik ilkleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

2023 sürecini yakınlaşmaya en yakın dönemdeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasında adeta son dönemece giriyoruz.

Halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendiriyor ve milletimizle paylaşıyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde; lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatılmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir.

65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.

Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.

Destek verdiğimiz ülke sayısı 120'yi bulmuştur

Aldığımız kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası sağlık yardımlarımız, ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var.

Bugüne kadar destek verdiğimiz ülke sayısı 120'yi bulmuştur. Hekimlerimizin kullandığı ilacı TÜBİAT çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi senteziyle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat süresini tamamlamasının ardından kullanıma sunulacaktır.

Dünya ticaret örgütünün darılmanın 2020 yılında %13 ila%32 oranında gerçekleşeceği yönündedir. Sonuç olarak 2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde düşüşler işsizliklerde yükselmeler bekleniyor.

Özellikle ABD ve Avrupa'da oldukça yüksek miktarda açıklanan destek paketlerine rağmen ekonomilerinde yükselmenin oldukça yavaş olduğu gözleniyor. Kayıpların gelecekte ağır sonuçları ortaya çıkaracağına inanılıyor.

Vatandaşlarına ücretsiz imkan sunabilen nadir ülkelerden biri olduk

Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz imkan sunabilen nadir ülkelerden biri olduk. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet demiştik. Bu 4 temel taşı yerine koyduk. Üstüne ulaşım, tarım, enerji ve dış politikayı ekledik. Bütün bunlarla Türkiye daha da güçlenen ve ileri yürüyen bir ülke oldu.

Çalışanlarımızı korumak için işten çıkarmayı yasakladık hem de kısa çalışma ödeneğiyle işletmelerin maliyetini hafiflettik. Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa ödeneğinden yararlananlara aylık 1177 lira nakdi ücret desteği vermeye başladık. 1 milyon sayısına ulaştık.

Ekonomik istikrar kalkanı gibi paketi devreye alabildik. Dışarıdan hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlerimize, esnafıma ve vatandaşlarımıza destek olduk.

İstikrar kalkanı adıyla kapsamlı bir reform paketi hazırladık

Konutta tarihin en düşük maliyetleri içeren bir finansman desteğini geçtiğimiz günlerde devreye aldık. Gerek ekonomik istikrar kalkanı gerekse normalleşme dönemi destekleriyle devreye aldığımız adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam durumda olduğunu gösterdi.

Önümüzde bu kazanımları özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile taçlandırmak var. Bunun için Türkiye'nin istikrar kalkanı adıyla çok detaylı ve kapsamlı bir reform paketi hazırladık.