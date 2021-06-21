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Yaşam Sinemalar açıldı mı? Sinemalar ne zamana açılır?
Yaşam

Sinemalar açıldı mı? Sinemalar ne zamana açılır?

Sinemaya gidilebiliyor mu? Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde uzun zamandır pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bu kısıtlamalardan biri de sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu sinema salonlarına ilişkindi. Pek çok kişi sinemaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, sinemalar açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-21 19:04:00 -
Sinemalar açıldı mı? Sinemalar ne zamana açılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle sinemalar aylardır kapalı durumda kaldı. Vatandaşlar, sinemaların açık olup olmadığını merak ediyor. Sinemalar çalışıyor mu?

Sinemalar açıldı mı? Sinemalar ne zamana açılır?

1 Haziran kademeli normalleşme takviminde sinemaların yüzde 50 kapasite ile hizmet verebileceği bilgisi yer almıştı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi. Alınan bu kararla birlikte sinemalar 1 Temmuz’da hizmet vermeye başlayacak.

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