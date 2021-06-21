Sinemalar açıldı mı? Sinemalar ne zamana açılır?

Sinemaya gidilebiliyor mu? Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde uzun zamandır pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bu kısıtlamalardan biri de sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu sinema salonlarına ilişkindi. Pek çok kişi sinemaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, sinemalar açıldı mı?