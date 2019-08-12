Sinemada karakterini canlandırdı, kurbanda vekaletini aldı

Reis filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandıran Giresunlu oyuncu Reha Beyoğlu, bu defa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vekaletiyle kurban kesimini gerçekleştirdi. Aktör Reha Beyoğlu aynı zamanda Trabzon’da iki yıl önce teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün de kurban vekaletini yerine getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2019 yılı kurban kesim programı her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirildi. Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yılki kurban kesim programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının anlatıldığı “Reis” filminde başrol oynayan Reha Beyoğlu, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem de teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül adına vekalet etti.

Diyanet Vakfı tarafından Afrika’nın Togo ülkesinde gerçekleştirilen kurban kesimiyle ilgili verilen bilgide, "Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB Dortmund Scharnhorst Ayasofya Vakfı tarafında hayırseverlerin yardımlarıyla Togo’nun başkenti Lome’ye yakın bir Müslüman kasabasında arife günü bir su kuyusu açılışı yapıldı. Bayramın ilk günü ise bayram namazını müteakip başkent Lome’de kurban kesimi başladı. Kurbanlar arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bağışladığı kurban da bu bölgedeydi. Reis filmiyle Cumhurbaşkanımızı canlandırmış olan aktör Reha Beyoğlu vekalet etti. Ayrıca Trabzon’da iki sene önce teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ü şehadetininikinci sene-i devriyesinde unutmayan Türkiye Diyanet Vakfı, şehidimiz için kendi kaynağından bütçe ayırarak bir kurban kestirdi. Eren Bülbül adına vekaleti aktör Reha Beyoğlu vekalet etti" denildi.