Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Sinema işletmecileri ve tiyatrocular, getirilen yasakların hafifletilmesi veya kaldırılmasını bekliyor. Ancak yakın zamanda böyle bir şey söz konusu olmadığı görülüyor.

Koronavirüs salgınında aylardır kapalı olan bazı işletmeler, kepenk kaldıracakları günü heyecanla bekliyorlar. Bu işletmeler arasında yer alan Sinema ve tiyatroların ise ne zaman açılacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

Tiyatrolar ne zaman açılacak?

Salgın sürecinde tiyatrolar sadece online gösterim yapabilmektedir. Açılma tarihleri de 1 Mart 2021 tarihi olarak belirlenmiştir.

Sinemalar ne zaman açılacak?

Sinemalar kapalı işletmeler arasında yer alıyor. Açılma tarihleri de 1 Mart 2021 tarihi olarak belirlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 31 Aralık tarihine kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021 tarihine uzatılma kararı alınmıştı.