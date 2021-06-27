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Gündem Sinema salonları açıldı mı? Sinema salonlarında kişi sınırlaması var mı?
Gündem

Sinema salonları açıldı mı? Sinema salonlarında kişi sınırlaması var mı?

Sinema salonları açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır sinema salonları kapalı durumda. Pek çok kişi sinemaların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, sinemalar açıldı mı? Sinemalarda kişi sınırı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-27 19:34:00 -
Sinema salonları açıldı mı? Sinema salonlarında kişi sınırlaması var mı?

Sinema salonları açık mı 2021 | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır kısıtlamalar uygulanıyor. Bu sebeple vatandaşlar sinemaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, sinema salonları açılır mı?

Sinema salonları açıldı mı? Sinema salonlarında kişi sınırlaması var mı?

1 Temmuz 2021’de aylardır uygulanan kısıtlamalar kaldırılacak. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan kademeli normalleşme genelgesi yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre tüm iş yerleri 1 Temmuz’dan itibaren yeniden faaliyet gösterebilecek. Konu hakkında genelgede şu ifadeler yer alıyor:

Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. 

Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

1 Temmuz koronavirüs genelgesi
1 Temmuz koronavirüs genelgesi

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1 Temmuz koronavirüs genelgesi

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