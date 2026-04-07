Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine İstanbul ve Yalova’da 30 adrese operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan gelişmenin ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki, Sinem Dedetaş kimdir?

Sinem Dedetaş kimdir?

Sinem Serhan Dedetaş, 14 Mayıs 1981’de Eskişehir’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını da yine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü’nde yaptı.

Babası CHP Eskişehir İl Sekreteri, kayınpederi de Eskişehir’de yine CHP’den ilçe başkanlığı yapan Dedetaş, 2011 yılında CHP’ye katıldı. Aynı dönemde genel seçimlerde milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

Dedetaş, 2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Bu görevde bulunan ilk kadın isim olarak kayıtlara geçti.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Şehir Hatları’nın genel müdürü olarak atandı. Bu görevini Aralık 2023’e kadar sürdürdü.

İBB’deki görevinden Aralık 2023’te istifa eden Dedetaş, daha sonra CHP’den Üsküdar Belediye Başkan adayı gösterildi. 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde ilçedeki oyların yüzde 49,92’sini alarak Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.