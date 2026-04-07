  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Komşudan kalleşlik! İsrail ile milyon dolarlık anlaşma Duygu yüklü sahneler! Türk Polis Teşkilatı’ndan 181’inci yıla özel film Rüşvetten aldığı taşınmazları sevgilisinin üzerine yaptı! Başkan Erdem herkesi kandırmış CHP’li Umut'un Gaziantep Adliyesi yalanları! Adliyede temizlik operasyonu rahatsız etti İmamoğlu dosyası kabarık! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kirli ağları bir bir dökülüyor! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğer Umman yerine Türkiye arabuluculuk yapsaydı... Filistinli esirler için dünyaya çağrı! Gazze’de kadınlardan idam yasasına tepki Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama! "Onu ait olduğu yere, evine geri getirdik!" Batı Şeria'da İsrail vahşeti! Filistinli aileye yol ortasında alçak saldırı! Merkez Bankası müjdeyi verdi! Enflasyonun ateşi martta düştü!
Sinem Dedetaş kimdir?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
Üsküdar Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük iddiaları sonrası düzenlenen operasyonla birlikte gözler bir kez daha belediye yönetimine çevrildi. Peki, Sinem Dedetaş kimdir?

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine İstanbul ve Yalova’da 30 adrese operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan gelişmenin ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki, Sinem Dedetaş kimdir?

 

Sinem Serhan Dedetaş, 14 Mayıs 1981’de Eskişehir’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını da yine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü’nde yaptı.

 

Babası CHP Eskişehir İl Sekreteri, kayınpederi de Eskişehir’de yine CHP’den ilçe başkanlığı yapan Dedetaş, 2011 yılında CHP’ye katıldı. Aynı dönemde genel seçimlerde milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

 

Dedetaş, 2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Bu görevde bulunan ilk kadın isim olarak kayıtlara geçti.

 

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Şehir Hatları’nın genel müdürü olarak atandı. Bu görevini Aralık 2023’e kadar sürdürdü.

 

İBB’deki görevinden Aralık 2023’te istifa eden Dedetaş, daha sonra CHP’den Üsküdar Belediye Başkan adayı gösterildi. 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde ilçedeki oyların yüzde 49,92’sini alarak Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23