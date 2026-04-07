Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Fırtına manzarayı değiştirdi! Renkli görüntüden geriye enkaz kaldı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fırtına manzarayı değiştirdi! Renkli görüntüden geriye enkaz kaldı

Adana’da turistlerin ve vatandaşların ilgisini çeken renkli şemsiyelerle kaplı sokak sağanak ve fırtınanın ardından harabeye döndü.

Adana’da renkli şemsiyelerle kaplanan sokak, son günlerde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından korkunç bir hal aldı. Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ne paralel bir sokağın üst kısmını esnaf bir süre önce renkli şemsiyelerle kapladı. Hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisi çeken uygulama ortaya renkli görüntüler çıkarmıştı. Ancak son günlerde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerin büyük bölümü zarar gördü.

Fırtınanın etkisiyle parçalanan ve yerinden kopan şemsiyeler nedeniyle sokağın virane hale geldiği görüldü.

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle hem görüntü kirliliği oluştuğunu hem de müşteri yoğunluğunun azaldığını belirten bölge esnafından Halil Taya, "Burayı bizim esnaf yaptı ancak sağlıklı bir şekilde yapılmadı. Sağlam yapılmadığı için şu anda burası viraneye döndü. Bu görüntü buraya yakışmıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk ancak söküm yapılmadı. Büyükşehir, ‘Seyhan Belediyesi sökecek' diyor. Buranın sökülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaş Serkan Özdemir ise geçtiğimiz gün fırtınada yola şemsiyelerin düştüğünü anlatarak, "Bu şemsiyeler görsel olarak güzeldi ancak şu an hiçbir yararı yok. Bunların biran önce sökülmesini istiyoruz" dedi.

