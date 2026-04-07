Fırtına manzarayı değiştirdi! Renkli görüntüden geriye enkaz kaldı

Adana’da renkli şemsiyelerle kaplanan sokak, son günlerde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından korkunç bir hal aldı. Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ne paralel bir sokağın üst kısmını esnaf bir süre önce renkli şemsiyelerle kapladı. Hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisi çeken uygulama ortaya renkli görüntüler çıkarmıştı. Ancak son günlerde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerin büyük bölümü zarar gördü.