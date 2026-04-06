Gündem Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama! "Onu ait olduğu yere, evine geri getirdik!"
Gündem

Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama! "Onu ait olduğu yere, evine geri getirdik!"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamalarda hem İran'daki kurtarma operasyonunun detaylarına değindi hem de Tahran yönetimine yönelik sert tehditlerini yineledi. "Ordumuz her zamankinden daha güçlü" diyen Trump, İran için kritik tarihin Salı günü olduğunu ilan ederek diplomasi ve askeri güç arasındaki ince çizgide yürüdüklerini belirtti.

İran topraklarında gerçekleştirilen gizli operasyonun başarısını müjdeleyen Trump, "Düşman topraklarından, o güçlü savaşçıların arasından kahramanlarımızı aldık" dedi. Operasyonun büyüklüğüne dikkat çeken ABD Başkanı, "Bazen bir kişiyi kurtarmak için 200 kişiyi riske atmanız gerekir, biz dün 2 kişiyi kurtarmak için bunu yaptık ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğumuzu dosta düşmana gösterdik" ifadelerini kullandı. Trump, karşılarındaki düşmanın bir ay öncesine göre çok daha zayıf olduğunu savundu.

İran için son tarih: Salı! "Teklifleri yeterli değil"

İran ile yürütülen müzakerelere de değinen Trump, önlerinde kritik bir eşik olduğunu söyledi. İran'ın sunduğu son teklifin "önemli bir adım" olduğunu ancak "yeterince iyi olmadığını" belirten Trump, "İran için son tarih Salı. Müzakere ettiğimiz kişiler makul insanlar, radikal değiller. Eğer yapmaları gerekeni yaparlarsa bu savaş çok kısa sürede bitebilir" diyerek açık kapı bıraktı.

"Nükleer silah kırmızı çizgimiz, petrolü almak isterdim"

Savaşın tek amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu vurgulayan Trump, aksi takdirde yıkımın büyük olacağı uyarısında bulundu. Trump, "Pes etmek istemiyorlar ama edecekler. Eğer etmezlerse ne köprüleri kalacak ne de elektrik santralleri. Daha ileri gitmeyeceğim çünkü çok daha kötü senaryolarımız var" dedi. Kendi kişisel tercihinin bölgedeki petrolü kontrol altına almak olduğunu ancak Amerikan halkının askerlerin eve dönmesini istediğini belirterek stratejik bir yol ayrımında olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" dedi.

İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!
İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!

İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!

Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap

Dünya

Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap

İran’ın ABD’nin ateşkes önerisine yanıtı belli oldu

Dünya

İran’ın ABD’nin ateşkes önerisine yanıtı belli oldu

Vahap

Bu aslan parçasını!!!!?.şayet kurtaydıysanız çıkarın bir televizyona Trumph la yan yana bir röpörtaj versin ve kahraman ilan edlsin ve trumph in puanları artdın olmazmı madem gerçek söylüyörsünüz.
