CHP’li Umut Akdoğan'ın Gaziantep Adliyesi yalanları! Adliyede temizlik operasyonu CHP'yi rahatsız etti

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet ve uyuşturucu soruşturması, devletin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız” sözleri, Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonla somut karşılığını buldu. Savcı, avukat ya da adliye personeli ayrımı yapılmadan düğmeye basıldı; suçun ve suçlunun üzerine gidildi.

Ancak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan ihbar sonrası adliyede temizlik operasyonu başlatılması CHP’yi rahatsız etti. CHP’li Umut Akdoğan kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yaymaya başladı.

Adliye içinde kurulan kirli ağın deşifre edildiği soruşturmaya ilişkin, Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın yaydığı bilgilerin tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMADAN RAHATSIZ OLDU, “KİMSE HELAL OLSUN DEMESİN” DEDİ

CHP’li Akdoğan, sosyal medya hesabından “Kimse helal olsun demesin” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Konu arefe gününden bugüne gündemde. Çürütmek istediler ve bugün kokusu ortaya çıktı. Durum şöyle: Gaziantep’te arefe günü 18 yaşından küçük bir kız çocuğunun babası adliyeye geliyor ve bir katibi işaret ederek ‘Bu adam benim çocuğumu uyuşturucuya alıştırdı’ diyor. Babanın taciz ve hatta tecavüz iddiası da var. Katip gözaltına alınıyor, sonra tutuklanıyor. Tutuklanınca hırslanıyor ve ‘Bildiğim her şeyi anlatacağım’ diyor.”

Ancak soruşturmadaki resmi bilgiler, CHP’li Akdoğan’ın yaydığı bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya koydu.

UMUT AKDOĞAN’IN AREFE GÜNÜ YALANI

CHP’li Umut Akdoğan, ilk ihbarın arefe günü geldiğini öne sürdü. Oysa ilk ihbar dilekçesi 4 Şubat 2026 tarihli. Dilekçede sehven 3 Mart 2026 yazılsa da Ramazan Bayramı öncesi arefe gününün 19 Mart Perşembe günü olması, CHP’li Akdoğan’ın arefe gününden ve dosyadan bihaber olduğunu ortaya koydu.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK YALANI

CHP milletvekilinin “18 yaşından küçük bir kız çocuğunun babasının adliyeye gelip şikâyetçi olduğu” iddiası da boş çıktı. Şikâyetçinin kızının 18 yaşından büyük (1999 doğumlu) ve evli olduğu, boşanmak için Adliyeye geldiği ortaya çıktı.

CHP MİLLETVEKİLİNİN “CİNSEL SALDIRI” YALANI

Bir diğer yalan ise “taciz ve tecavüz” iddiası oldu. CHP’li Akdoğan, “Babanın taciz ve hatta tecavüz iddiası da var” derken, ihbarda yalnızca uyuşturucuya alıştırma iddiası bulunduğu ortaya çıktı. İhbar dilekçesinde “cinsel saldırı/tecavüz” suçuna dair açık bir tespit bulunmuyor. Mağdur beyanında da cinsel saldırı şikâyeti bulunmadığı açıkça yazıyor. CHP’li Umut Akdoğan’ın gerçeğe aykırı beyanlarla neden “cinsel saldırı” iddiasında bulunduğu merak konusu oldu.

AKDOĞAN’IN 25 KİŞİ YALANI

CHP’li Akdoğan, “Başsavcıya bağlı müdürler ve bazı katiplerle yaklaşık 25 kişi olduğunu ve cinsel suçların konusu edilecek fiiller yapıldığını” öne sürdü. Oysa dosyada “cinsel suç organizasyonu” iddiası bulunmadığı gibi kişi sayısı da 25’e ulaşmıyor.

“ÖRTBAS EDİLDİ” YALANIYLA SORUŞTURMA GÖLGELENİYOR

CHP’li Akdoğan’ın “Başsavcı olayı örtbas etti” iddiası da dosyadaki resmi bilgiler ışığında boşa çıkıyor. Tam tersine; CMK 135 kapsamında dinleme uygulandığı, teknik takip yapıldığı, çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı ve HSK’ya bildirim yapıldığı anlaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yer alan resmi bilgiler “örtbas” değil, aktif bir soruşturma yürütüldüğünü ortaya koydu.

2 FİRARİ YALANI

CHP’li Akdoğan “İki kişi ise firari” iddiasında bulunurken, bu bilginin de doğru olmadığı ortaya çıktı. Dosyada firari şüpheli bulunmuyor.

16 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nda zabıt katibi olarak görev yapan Halil İbrahim Uğurlu hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımını kolaylaştırma suçlarından ihbarda bulunulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 5271 sayılı CMK’nın 135. maddesi gereğince iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandı.

Bu kapsamda; aralarında 1 Cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil vatandaş olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında görevi kötüye kullanma, gizliliği ihlal, nüfuz ticareti ve rüşvet suçlarından işlem yapıldı. İki şüpheli tutuklanırken, dosyada firari şüpheli bulunmadığı belirtildi.

Operasyon kapsamında zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu ile Sulh Ceza Hâkimliği’nde görevli zabıt katibi Murat Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri sürüyor.

DOSYA GENİŞLEDİKÇE CHP’DEN SERİ YALANLAR

İfade ve delil toplama işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın derinleştirildiği süreçte CHP’nin gerçeğe aykırı bilgiler yayması soru işaretlerine yol açtı. Delil toplama süreci devam ederken CHP’lilerin dosya ile çelişen bilgiler paylaşması dikkat çekti.

“ADALET GÜÇLÜDEN YANA DEĞİL” MESAJI NET VERİLDİ

Bu operasyon, yalnızca bir uyuşturucu ve rüşvet soruşturması değil; aynı zamanda adalet sistemine yönelik güveni hedef alan yapılara karşı verilen açık bir mesaj oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in vurguladığı gibi, “kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun” hukukun gereği yapıldı.

Adliye içinde görev yapan isimlerin soruşturma kapsamına alınması, devletin kararlılığını ortaya koyarken “dokunulmazlık” algısının da yerle bir edildiğini gösterdi.

Soruşturmaya ilişkin bir CHP milletvekili tarafından gerçeğe aykırı bilgiler yayılması, CHP’nin Adalet Bakanı Gürlek’in işaret ettiği “Adalet güçlüden yana değil” vurgusundan rahatsız olduğu yorumlarına neden oldu.