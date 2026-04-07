  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polisan Boya satılıyor! Yeni sahibi herkesi şaşırtacak Yatırımcının gözü ABD verilerinde: Altında düşüş trendi sürecek mi? Toplam büyüklük 3,38 milyar liraya ulaştı! TKDK hibeleri Erzurum’da yatırımı katladı Türkiye'ye karşı yeni hamle: 750 milyon dolarlık silah anlaşması! Kredi borçlarında patlama! Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Asya ülkeleri listeyi domine etti! Fırtına manzarayı değiştirdi! Renkli görüntüden geriye enkaz kaldı Rusya sonunda satmaya ikna oldu: 20 adet SU-57 savaş uçağı alacaklar! 750 kilometre hız, 1000 km menzil! Taarruz İHA’sı havalandı, dünya “eyvah” diye ayağa kalktı İşte TOGG'a eklenen yeni özellikler! Uzun zamandır gündemdeydi!
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
68 yaşında cezaevine gönderildi! Böyle vahşet görülmedi eşini öldürüp 15 parçaya böldü
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

68 yaşında cezaevine gönderildi! Böyle vahşet görülmedi eşini öldürüp 15 parçaya böldü

Bursa’da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü...

Bursa’da ortaya çıkan vahşet, soruşturma derinleştikçe daha da sarsıcı bir hal aldı. Emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu (75), eşi Adalet Uzunoğlu (68) tarafından öldürüldükten sonra, cesedi satır ve bıçakla 15 parçaya ayrılarak, çöp konteynerlerine atıldı.

Ali Fuat Uzunoğlu’nu (75) öldürüp, cesedini satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak çöp konteynerlerine attıktan sonra polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Çelişkili ifadeler veren, evde tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğunun belirlenmesi üzerine suçunu itiraf eden 3 çocuk annesi Uzunoğlu tutuklandı. Ceset parçaları bulunamayan Ali Fuat Uzunoğlu, olay günü öldürülmeden önce gittiği camiden çıkarken güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 28 Ocak’ta Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ali Fuat Uzunoğlu, iddiaya göre eşi Adalet Uzunoğlu tarafından öldürüldü. Adalet Uzunoğlu, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı cesedi poşetlere koyup, evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp konteynerlerine attı. 30 Ocak’ta polis merkezine giden Adalet Uzunoğlu, eşinin 2 gün önce, çalan zile bakmak için 3 katlı evlerinin giriş kapısına indiğini bir daha da geri gelmediğini söyleyip, kayıp ihbarında bulundu. Uzunoğlu’nu arama çalışması başlatan ekipler, incelemede bulunmak ve Adalet Uzunoğlu’ndan bilgi almak için eve gittiklerinde, Ali Fuat Uzunoğlu’nun cep telefonu, cüzdanı ve kimliğini buldu. Ekipler, evin çeşitli yerlerinde de kan izine rastladı.

Adalet Uzunoğlu polis memurlarının sorularına çelişkili yanıtlar da verince Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görevlendirildi. Adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Çifte ait olan ve ilk 2 katının boş olduğu öğrenilen 3 katlı binanın en üst katında inceleme yapıldı. Pis ve bakımsız olduğu görülen dairenin girişinde, elektrik prizinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izi tespit edildi. Kan örnekleri ile satır ve bıçak inceleme yapılmak üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderilirken, Adalet Uzunoğlu da teknik ve fiziki takibe alındı. Kriminal incelemede kan örneklerinin, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu’na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu’na ait olduğu belirlendi.

Kriminal raporun çıkmasıyla, 2 Nisan günü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu emniyetteki sorgusunda, eşini kendisinin öldürmediğini iddia etti. Ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, “Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır diye, cesedi satır ve bıçakla 15 parçaya bölüp, çevredeki çöp kutularına attım” dedi.

Adalet Uzunoğlu, 3 Nisan’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evin bulunduğu sokaktaki ve çevredeki çöp konteynerlerinde Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemede ceset parçaları bulunamadı. Ali Fuat Uzunoğlu’nun, öldürülmeden önceki son görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı. Uzunoğlu, olayın gerçekleştiği 28 Ocak’ta saat 00.18’de camideki mevlitten, elindeki meyve suyu ile çıkarken görüldü.

Ali Fuat Uzunoğlu’nu en son camide gördüğünü söyleyen komşularından Mehmet Şardağ, polis ekiplerinin şubat ayında ve geçen hafta sokaktaki çöp konteynerlerinde inceleme yaptığını, tutuklanan Adalet Uzunoğlu’nun ise 5 Nisan günü keşif için getirildiğini belirterek, “Fuat ağabey namazında, niyazında bir adamdı. Birlikte camiye gider gelirdik. En son da 28 Ocak’ta bir ağabeyimizin mevlidinden geldik. Bir daha da görüşmedik. Rahmetli çok iyi insandı. Mahalle olarak çok şaşırdık. O adam zil çalsa bile camdan bakar, ‘Sabah gel’ derdi. Pijamayla aşağı inip, dışarı çıkacak birisi değildi. Cenazesiyle ilgili de bize hiçbir haber gelmedi” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Millet azdı. Kıssas, idam şart.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23