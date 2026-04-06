Filistinli esirler için dünyaya çağrı! Gazze'de kadınlardan idam yasasına tepki

Gazze’de onlarca Filistinli kadın, İsrail’in Filistinli esirler için idam cezası öngören yasasını protesto etti.

Gazze’de Filistinli kadınlar, İsrail Meclisi’nden geçen tartışmalı idam yasasına karşı sokağa çıktı. Gazzeli kadınlar, Esirler Komitesinin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonunun yaptığı çağrı üzerine, Gazze kentinin batısındaki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenlendi. Kadınlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını protesto ederek, esirlere yönelik ihlallerin sona erdirilmesini istedi. Gazzeli kadınlar, Filistinli esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, İsrail'in idam yasasını reddeden pankartlar açtı. Eyleme, Filistinli grupların liderleri ve Filistinli aktivistler de katıldı.

 

“Ayrımcı bir yasa”

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli doktor Adnan el-Burş’un eşi Yasemin el-Burş, söz konusu idam yasasını, "esirlerin idam edilmesini hedefleyen ayrımcı bir yasa" olarak nitelendirdi.

Burş, yasanın uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğunu ifade ederek, uluslararası toplum ile Arap ülkelerine esirlerin korunması için harekete geçme çağrısında bulundu.

 

Filistin Ulusal Girişimi Hareketi yetkililerinden Nebil Diyab ise Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve diasporadaki Filistinlileri esirler meselesi etrafında birleştiğini söyledi.

Diyab, İsrail'in saldırılarına rağmen bu tür eylemlerin Filistin halkının zor koşullar altında mücadeleyi sürdürme kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

 

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

 

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

 

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

Gazze’de kemirgen alarmı: Salgın riski yükseliyor
Gazze’de kemirgen alarmı: Salgın riski yükseliyor

Dünya

Gazze’de kemirgen alarmı: Salgın riski yükseliyor

Gazze’de son 48 saatte 2 şehit, 25 yaralı
Gazze’de son 48 saatte 2 şehit, 25 yaralı

Dünya

Gazze’de son 48 saatte 2 şehit, 25 yaralı

Siyonistler Gazze'ye saldırdı! 3 Filistinli hayatını kaybetti
Siyonistler Gazze'ye saldırdı! 3 Filistinli hayatını kaybetti

Dünya

Siyonistler Gazze'ye saldırdı! 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze’ye 100 Gemilik Dev Filo Yolda! Marsilya’dan ablukayı kırmak için yola çıktılar!
Gazze’ye 100 Gemilik Dev Filo Yolda! Marsilya’dan ablukayı kırmak için yola çıktılar!

Gündem

Gazze’ye 100 Gemilik Dev Filo Yolda! Marsilya’dan ablukayı kırmak için yola çıktılar!

ABDULCEBBAR

İSLAM ÜLKELERİ DAHİL OLMAK ÜZERE HÜRMÜZ BOĞAZININ GEMİLERE KAPALI OLUŞUNA TÜM DÜNYA TELAŞA KAPILMIŞTIR ? İRANIN BU UYGULAMASI YANLIŞTIR DİYORLAR ? HATA UYUŞTURUCU MÜPTELASI BOŞ KAFALI TRAMPET SESİ ÇIKARAN ABD BAŞKANI VE YAHUDİ İSRAİL İRANA YÖNELİK BİR HALT ELDE EDEMİYECEĞİNİ ANLAYINCA AB' Nİ VE DİĞER ÜLKELERİNİ KANALIN AÇILMASI İÇİN YARDIMA ÇAĞIRMAKTADIR ? TÜMÜ AĞIZ BİRLİĞİ İÇİNDE < İRANIN BU EYLEMİ YANLIŞTIR > DİYORLAR ? İKİ YILDAN BERİDİ ABD VE YAHUDİ İSRAİL TARAFINDAN GAZE KAPISI KAPATILARAK FİLİSTİNLİLERE YARDIM AMAÇLI GÖNDERİLEN YİYECEK VE GİYECEKLERE İZİN VERİLMEMEKTEDİR ? MISIR KAPILARINI KAPATMAKTA, BAE, SUUD VAR GÜÇLERİYLE BU YAHUDİLERE YARDIM ETTİKLERİ, ÇOLUK ÇOCUK, YAŞLILARIN AÇLIKTA ÖLÜMLERİ BASINA ALELEL YANSITILDIĞI HALDE MALESEF MÜSLÜMANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇ BİR ÜLKEDEN ENGELİN KALDIRILMASI YÖNÜNDEN HİÇ BİR SES ÇIKMAMASI ESEF VERİCİ DEĞİLMİ ? VİCDANINIZ ÇÖPLÜĞÜ GİTMİŞ ?
