Sindirim sistemi için en etkili bitki çayları! Mide ve bağırsakları ne çalıştırır? Anında etki eden besinler

Çay, Türk mutfağında en sevilen içecektir. Çay demlerken dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan küçük bir hata kansere davetiye çıkarıyormuş! Bugün sizlere Mide ve bağırsaklara iyi geln çaylardan bahsedeceğiz. İyi okumalar...

Papatya Çayı

Rahatlatıcı bir etkiye sahip olan papatya çayı, sindirim sistemi ve mide üzerinde yaşadığınız sıkıntıları yatıştıracak ve doğal bir ağrı kesici görevi üstlenecektir. Besinlerin sindirilmesi ve emilimleri sırasında da faydalarını gördüğümüz papatyanın bir özelliği de gece uyma zorluğu yaşayanlar için bir tedavi niteliğindedir.

Sinameki Çayı

Sinameki çayı çoğunlukla kabızlık sorunu yaşayan kişilerce bağırsakları yumuşatmak ve temizlemek için kullanılmaktadır. Bağırsak hareketlerinin rahatlaması ve uzun süreli kullanımlarda da kabızlığın ortadan kalkacağı sinamekinin faydaları arasındadır.

Meryemana Dikeni Çayı

Meryemana dikeni çayı içerdiği enzimler sayesinde sindirim sisteminize girdiği andan itibaren faydalarını göstermeye başlar. Göbek bölgesi şişkinlik ve çeşitli gaz birikmesi sorunları gibi durumlarda etkili olup karaciğer sağlığını korumak için birebirdir. Karaciğeri toksitlerden temizleyen meryemana dikeni çayı sayesinde çeşitli karaciğer problemlerinin de önüne geçmiş olursunuz.

Nane Çayı

Yemeklerden sonra tüketildiğinde fazla yeme sorunundan ortaya çıkan mide sorunlarını gidermek için nane çayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca sabah bulantıları için de nane çayı iyi bir tercih olabilir. Ancak reflü ve gastrit gibi sorunlarınız varsa bu çay size faydadan çok zarar getirecektir.



Hindiba Kökü Çayı

Sinameki çayını ağır bulacaklar için sindiriminizi düzene sokacak bir çay da hindiba kökü çayıdır. Bir bardak tüketildiğinde bile etkisini hissettirebilecek hindiba kökü çayı, uzun süreli kullanımlarda zararlı bir çaya dönüşebilmektedir. Bu çay sayesinde tuvalet aralıklarınız sıklaşacaktır.

Limon Otu Çayı

Sindirim sorunlarında en yaygın kullanılan çaylardan biri olan limon otu çayı sayesinde sindirim ve midesel problemlerinizden tek seferde kurtulabilirsiniz. Mide ve bağırsak bölgesinde meydana gelen gaz birikmesi ve şişkinliklerde de oldukça etkilidir. Bu çayı özellikle reflü ve gastrit şikayeti yaşayan kişiler rahatlıkla tercih edebilir.



Zencefil Çayı

Zencefil çayı yüzyıllardır mide bulantıları ve çeşitli mide sorunlarının ortadan kaldırılmasında kullanılmaktadır. Kolaylıkla midesel sorunlarınız için tercih edebileceğiniz bu çayı sıcak suya taze olarak atabilir veya toz halinde de ekleyerek tüketebilirsiniz. Tadından şikayetçi olacaklar içinse bir tatlı kaşığı bal ile tadını güzelleştirebilirsiniz.

Rezene Çayı

Mide şişkinlikleri ve kramplarınızdan rezene çayı sayesinde kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Vücutta gaz birikmesi ve oluşan şişkinlik hissini ortadan kaldırmakta etkili olan rezene çayının bir faydası da sindirim sistemini düzenleyici bir etkisinin bulunmasıdır.

Mide ve bağırsakları çalıştıran bitkiler

Bağırsakları çalıştıran bitkiler hangileridir? Nane, biberiye, elma, ısırgan otu, yeşil çay bağırsak çalıştıran bitkiler arasındadır. Mide ve bağırsakları çalıştıran bitkiler arasında sinameki çayı da bulunmaktadır ancak bu bitkiyi hekim önerisi olmadan kullanmamak gerekir.

Bağırsak ÇALIŞTIRAN bitkiler

Bağırsakları çalıştıran bitkiler hangileridir? Nane, biberiye, elma, ısırgan otu, yeşil çay bağırsak çalıştıran bitkiler arasındadır. Mide ve bağırsakları çalıştıran bitkiler arasında sinameki çayı da bulunmaktadır ancak bu bitkiyi hekim önerisi olmadan kullanmamak gerekir.

Sindirime iyi gelen bitkiler

Sindirime yardımcı olarak mideyi rahatlatmasıyla bilinen rezene çayı, besinlerin sindirilmesine yardımcı olarak şişkinliği azaltır.

Papatya Çayı Rahatlatıcı etkileri olan papatya çayı, sindirim sistemini rahatlatmak için yardımcı olan çaylar arasında yer alır.

Siyah Çay.

Melisa Çayı

Anason Çayı