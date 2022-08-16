Sincan'da yerinden kaldırılan Türk bayrağının perde arkası! 'Mansur beyin bayrak hassasiyeti...'

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CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü, 18 Mart 2021 günü Sincan Yenikent Ayaş Yolu üzerinde dikiliyken yerinden sökülen 33 metrelik direk üzerindeki Türk bayrağının kaybolmasından Sincan Belediyesi’ni sorumlu tutmuştu.

Sincan Belediyesi’ne geçtiğimiz hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yazı da gönderilmiş, AK Partili belediye kamuoyuna hedef gösterilmişti.

Bayrağı Mansur'un ekibi sökmüş!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü'nde konuya ilişkin kurulan komisyon incelemelerini tamamladı. Bayrak direği ve bayrağın, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Fen İşleri Müdürü Mustafa Dayanıklı tarafından söktürüldüğü ortaya çıktı. Dayanıklı'nın 3 parça olarak monte edilen ve sökülebilen bayrak direğini bağlantı yerlerinden sökmek yerine keserek hurdaya çevirdiği belirlendi.

Gelişmeye ilişkin açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Skandallara bir yenisi daha eklendi. Sincan Yenikent Ayaş yolu üzerinde yer alan 33 metrelik bu bayrak direği 1.5 yıl önce Mansur Yavaş'ın ekipleri tarafından neden kaldırıldı? Bayrak direğini kaybeden ABB Fen İşleri kılıfı da hazırlayıp Sincan Belediyesi’ni suçladı ama işin altından Fen İşleri Müdürü Mustafa Dayanıklı çıktı. Buyurun Mansur beyin bayrak hassasiyeti..." dedi.

Sinan Burhan sözlerini şöyle tamamladı: Burhan bu bayrak bir an önce yerine dikilmelidir. Bayrak bizim kırmızı çizgimizdir.