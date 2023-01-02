Sincan sınır kapısından Avrupa’ya giden tren sayısı 7 bini geçti

China Railway Urumqi Group Co., Ltd. 2022 yılı süresince, günlük ortalama Çin-Avrupa yük treni geçişlerinin 19’un üzerinde kaldığını; en yüksek günlük geçişin 27 olmuş olduğunu bildirdi. Adı geçen şirket, bu güzergahtaki hizmetin bu denli popüler olmasını, taşınan yük hacminin yüksekliğine, taşıma fiyatlarının düşüklüğüne, demiryolu ağının kapsamlılığına ve hizmetin istikrarına bağlıyor.

Horgos gümrüğüne göre, 2022 yılının başından bu yana bu istasyondan geçen yük trenleri Çin’e 140’tan fazla çeşit mal taşıdı. Bunlar arasında Almanya'dan makineler ve ekipmanlar, Orta Asya’dan maden ürünleri Hebei, Henan, Jiangsu, Guangdong, Shanghai ve Chongqing gibi eyalet ve kentlere sevk edildi.

Öte yandan şu anda Horgos'tan 76 adet farklı rota geçmekte olup taşınan mallar ise tekstil ürünleri, günlük ihtiyaç ürünleri, elektronik ürünler ve makine aksamı da içeren 200 kategori içeriyor.