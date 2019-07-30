Sincan Saraycık TOKİ 2401 konut belirleme kurası ne zaman

Ankara Sincan Saraycık 2401 konutun kuraları ve teslim tarihleri merak edilmekte. Sincan Saraycık TOKİ konutu hak sahipleri Sincan saraycık konut belirleme kurası ne zaman öğrenebilir miyiz sorusunu sormaya başladı.

TOKİ Saraycık konutlarına ilişkin “Konut projemizde hak sahipliği belirleme kurasından sonraki işlemler yer belirlenmesi ve ihalesi yapıldıktan sonra projemizin inşaatların belirli bir seviyeye gelmesinin ardından şerefiyeli konut fiyatları belirlenmekte ve hak sahiplerimiz için konut belirleme kurası çekilerek sözleşmeler imzalatılmaktadır.” açıklamasında bulundu. Ankara Sincan Saraycık Mahallesi Toplu Konut Uygulaması kapsamında inşa edilecek olan ankara Sincan Saraycık Toki evleri kura sonuçları 2019 listesini belirleyen kura töreni 10 Haziran 2019 tarihinde Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Sincan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilmişti. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Ankara saraycık toki kura sonuçları 2019 neticesinde 2 bin 401 konutun hak sahipleri belli oldu. Yatay mimaride inşa edilecek olan Sincan Saraycık Toki 2019 projesi 2+1 ve 3+1 planında inşa edilen konutlardan oluşacak.