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Aktüel

Sincan pazarlarında gıda dışı ürünlerin satışına başlandı

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında mahalle ve semt pazarlarındaki giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:39:32 -
Sincan pazarlarında gıda dışı ürünlerin satışına başlandı

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında mahalle ve semt pazarlarındaki giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı. Sincan’daki pazar yerlerinde de söz konusu ürünlerin satışına başlandı.


Mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Ancak korona virüse karşı tedbir elden bırakılmayacak. Pazar esnafı için daha önce getirilen her bir tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olması ile tezgah başında duran kişinin eldiven ve maske kullanması şartları bu malzemelerin satışı için de geçerli olacak.


Sincan Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına başlanmasıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için zabıta ekipleri pazar denetimlerine devam edecek.

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