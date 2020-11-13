Sincan Belediyesinden fidan dikim seferberliği

Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile her yıl 11 Kasım günü, "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes” kampanyasıbir seferberliğe dönüştü. Sincan Belediyesi de Fidan dikim seferberliği için harekete geçti. Sincan Belediyesine bağlı ekipler, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara Çakırlar mevkiinde Sincan Belediyesi için ayrılan alanda 500 adet fidanı toprakla buluşturdu.

“Geleceğe Bırakılan En Büyük Miras”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Ağaç dikimini özendirmek, doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek hedefiyle çalışmalarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Çocukların, gençlerin ve vatandaşların daha yeşil, havası daha temiz bir ortamda yaşamaları için üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Yeşile ve doğaya sahip çıkan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Türkiye için, daha yeşil bir Sincan için herkesi fidan dikmeye davet ediyorum.” diye konuştu.