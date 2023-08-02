Sincan Belediyesi öğrencileri yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Yücel Yılmaz, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi Ankara’da gerçekleştirilen, üniversite adaylarına yönelik Tercih Destek Programı’nda üniversite adaylarına destek olmak için öğrencilerle bir araya geldi.

Sincan Belediyesi “Tercih Destek Programı'na ev sahipliği yaptı

Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi, Ankara’da ilk defa düzenlenen üniversite adaylarına yönelik “Tercih Destek Programı”na ev sahipliği yaptı. Hayata geçirdiği onlarca projenin yanında çeşitli etkinliklerle de gençlerin yanında olan Sincan Belediyesi Ankara’da ilk kez gerçekleştirdiği “Tercih Destek Programı” ile gelecekleri için önemli bir adım atan üniversite adaylarına için büyük destek oldu. İki gün süren programa katılan birçok bakanda öğrencilerle bir araya gelme fırsatı buldu.

Gençlerden yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak’ın açılış konuşmasıyla başlayan ve “Gençlere en uygun meslek iç dünyalarına ve yeteneklerine uygun olandır” mottosuyla hayata geçirilen programa her ilçeden, her şehirden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin kendileri için en doğru kararı vermeleri konusunda desteklendiği programda 20 PDR uzmanı birebir danışmanlık hizmeti verdi. 6 salonda, alanında uzman hocalar örnek üniversite dersleri gerçekleştirdi, böylelikle gençler seçmeyi planladıkları bölümü deneyimleme şansı buldu. Gençlerin duygusal eğilimi değerlendirilerek kendilerine uygun mesleğe yönlendirilen programda 50 mentör, öğrencilerin tüm süreçlerinde mihmandarlık yaparak, tercih listelerinin hazırlanmasına destek verdi; üniversite hayatı ve akademi dünyası hakkında öğrencilere tecrübe aktarımında bulundu.

“Amacımız gençlerin omuzlarında yükselen bir Türkiye inşa etmek”

Programın ilk günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yıllar önce onlarla aynı yoldan geçmiş bir abileri olarak genç kardeşlerimizle deneyimlerimizi paylaştık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, büyük ve güçlü Türkiye’nin taşıyıcı unsuru olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde temel hedefimiz; fikirleri, iradesi, eylemleri ve azmiyle; gençlerin omuzlarında yükselen bir Türkiye inşa etmektir. Gençlerimize inanıyor, onlara güveniyoruz. Genç kardeşlerimizin üniversite tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Türkiye Yüzyılı’nın mimarları, ülkemizin geleceği genç kardeşlerimizle tercih destek etkinliğinde buluştuk. Genç kardeşlerimize üniversite yolunda başarılar diliyorum. Rabbim bahtlarını açık eylesin, gönüllerinden geçen istedikleri bölümleri kazansınlar inşallah. Bu güzel organizasyonda emeği olan başta, İstanbul milletvekilimiz Rümeysa Kadak ve arkadaşları ile ev sahibi Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Karşılaştığınız sıkıntıları dağ gibi görmeyin”

Programın ikinci gününde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Yücel Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Siz ne yaparsanız yapın çeşitli engellerle karşılaşacaksınız. Başörtülü olun veya olmayın, genç olun veya olmayın. Karşılaştığınız sıkıntıları dağ gibi görmeyin, karşınıza her zaman dikensiz gül bahçeleri çıkmaz. Önemli olan bunların nasıl üstesinden geleceğiniz, o yüzden bakış açınız çok çok kıymetli. Siz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz, her sıkıntıya bu bakış açısıyla yaklaşın.” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, “Hayat boyu sporun içinde olun, yaşam boyu sporla uğraşırsanız çok şey kazanırsınız. Çevrenizdeki insanlara yardım ettiğinizde haz duyuyorsanız ve bunları arttırırsanız çok güçlü insansınız demektir. Çevrenizdeki insanlara dokunun. Bu noktada spor çok önemli bir sosyal olgudur. Bizim bakanlığımız sizin bakanlığınız. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hayatta hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın.” tavsiyesinde bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da İki gün boyunca öğrencileri bir an olsun yalnız bırakmadı. Ercan, “Gençlerimizin “keşke” demesini istemiyoruz. Meslek hayatlarını bu iç rahatlığıyla devam ettirmelerini istiyoruz. Gençler bizim yarınımız, geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. O yüzden tercih destek programını çok önemsiyorum, gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Tercih desteği alan öğrenciler umutlu

Tercih desteği alan Sena Beşiktaş, “İngilizce öğretmenliği okumak istiyorum, burada öğrendiğim bilgiler daha geniş bir perspektiften bakmamı sağladı. Yakın çevremde destek alabilecek kimsem yok, böylesi bir imkan beni çok mutlu etti.” dedi. Sınıf öğretmeni olmak isteyen Beyza Beşiktaş ise “ Bölümü okuyan insanlar o bölüm hakkında bilgi veriyor, ufkumuzu açıyorlar. Tercihlerimize yardımcı oluyorlar. Sınıf öğretmenliği okumak istiyorum. Bölümün artı ve eksilerini konuşma fırsatı buldum. Bana çok faydası oldu, inşallah istediğim alanda başarılı olurum.” diye konuştu.

Öğrenci Ahmet Daldal da, “Tercih yapmadan önce düşündüğüm bölümlerle ilgili fikir verdi. Muhasebe ve ya İş Sağlığı Güvenliği okumak istiyorum, programa bakanların katılması çok heyecan verici. Onların da bizim geçtiğimiz yollardan geçtiğini bilmek, deneyimlerini duymak katkı sağladı bize.” dedi.

Öğrenci Eren Can, “İş Sağlığı Güvenliği veya Banka ve Finansman düşünüyorum. Tercih sürecinde bilgi kazanmak için geldim. İki günde çok faydalı şeyler öğrendim. Murat Ercan Başkanımız sağ olsun gençlerle ilgileniyor, kendisine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.