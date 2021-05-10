Sınav tarihi yaklaşıyor! YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere tavsiyeler

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 yılı Lise Geçiş Sınavı'nın (LGS) 6 Haziran'da ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 26-27 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu. Salgın sürecinde yoğun bir hazırlık sürecini yaşayan öğrencilere uzman isimden dikkat çeken öneriler geldi.

“Salgın sadece öğrencileri değil bütün toplumu olumsuz etkiledi”

Salgın sürecinde sınavlara hazırlık yapan öğrencilerin durumlarına ilişkin dikkat çeken önerilerde bulunan Eğitimci-Yazar Meryem Avcı, şunları söyledi:

“Bu süreçte öğrenci olmanın ciddi zorlukları var. Hele ki bu öğrenci bireysel takip olmadan yalnız ilerliyorsa öğrenci için süreç daha da zor olmuştur. Koronavirüsle ilk kez karşılaşan bir toplum olarak hepimiz afalladık. Fakat bu süreçten eğitim bağlamında en çok çocuklar ve gençler etkilendi. Birey için eğitimin en aktif olduğu dönemler çocukluk ve gençlik dönemidir.”

“Okul ve çevrenin beklentisi öğrencide psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir”

“Tüm dünyada eğitim, sosyal aktiviteler ve ilişkiler sekteye uğradı” diyen Meryem Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürecin daha az hasar ile atlatılması için yüzlerce program yapıldı, yazılar yazıldı, çizildi. İlkokul, ortaokul ve lisede görev almaktayım. 500 civarında öğrencim var. Bu süreçte gözlemlerim sonucu şunu diyebilirim ki: süreçten en çok LGS grubu dediğimiz 8. Sınıflar ve YKS grubu olan 12. Sınıflar etkilendi. Sonrasında ise 10. ve 11. sınıflar gelmektedir. Sınav gruplarının yeterli düzeyde eğitim alamamaları, eğitimini yeterli düzeyde alamadıkları konulardan sorumlu tutulmaları, okuldan ve arkadaşlarından uzak olmaları öğrencileri demoralize etmiş ve yeterli düzeyde motive olamamışlardır. Tüm bunlara ilaveten öğrencilerden ebeveyn, okul ve çevrenin beklenti içinde olması bir çok öğrencide psikolojik sorunlara sebep olmuştur.”

“Hiçbir sosyal ağ kullanılmamalıdır”

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın yaklaştığını hatırlatan Meryem Avcı, öğrencilere önemli uyarılarda bulundu. Sınava hazırlanan öğrencilerin sağlıklı bir ortamda bulunması gerektiğini belirten Meryem Avcı, şunları söyledi:

“Son iki ay en çok verim alınan zaman dilimi olduğu unutulmamalıdır. Motivasyon kaybında hedef ve aylardır verilen emek hatırlanmalı, birkaç saat mola sonrası son hız kaldığı yerden devam etmelidir. Hala tv başında dizi, sinema hatta haber izleyen öğrenci varsa bundan vazgeçmelidir. Aile içindeki iletişimini azaltıp, sınav odaklı bir plan içinde günlerini daha kaliteli bir şekilde geçirmelidir. Sosyal ağlar da dahil arkadaş, eğlence ve aktivite vb. buluşmaları sınav sonrasına kadar ertelemelidir.

“Deneme çözmek yerine netlerin sayısı artırılmalı”

Yoğun bir sınav sürecinde bulunan öğrencilerin uzun telefon konuşmaları ve uzun mesajlaşmalardan uzak durmaları gerektiğine dikkat çeken Meryem Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bitmemiş konular varsa konular belirlenmeli ve bitirilmeye çalışılmalıdır. Bitmemiş konular varsa: paniklememeli sınav gününe kadar dahi olsa konu çalışmaları ve tekrarlar devam etmelidir. TYT konuları hafifletilmeli olabildiğince AYT konularına ağırlık verilmelidir. Öğrenci, fazla sayıda deneme çözmekten ziyade daha çok konuya hakim olmanın netlerini arttıracağını bilmelidir.”

“Ders çalışırken süre tutmalı, zamanı dikkatle kullanmalıdır”

“Gece uyumadan önce yapılan tekrarlar oldukça önem arz etmektedir” Çünkü bizler uyuruz, fakat bilinçaltımız uyanık kalmaya ve edindiği bilgileri gece boyu tekrar etmeye devam eder. Kısa süreli ders çalışma ve sık sık mola verme gibi ders çalışma tekniklerinden vaz geçmelidir. Ders çalışırken süre tutmalı, zamanı dikkatle kullanmalıdır. Günlük sekiz saat çalışmanın altına düşmemeye gayret göstermelidir. Çözdüğü soruların analizini yapmalı, konu eksiğinden kaynaklı hata varsa konuya mutlak şekilde geri dönüp eksikliğini gidermelidir.”

“Beslenmeye dikkat edilmeli ve takviyeler kullanılmalı”

Soru bankalarından ziyade denemelere ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Meryem Avcı, “Deneme çözme saatleri ÖSYM nin uygulayacağı sınav saatlerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Sınavda çıkacak soru sayısı fazla olan konular üzerinde ekstra durulmalıdır. Çıkmış sınav sorularını ve MEB kazanımlarını çözmesi büyük oranda öğrenciyi, sınav soru tarzlarına karşı alışkanlık sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

“Zihninize olumsuzlukların girmesine müsaade etmeyin”

Eğitimci yazar Meryem Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

Unutulmamalıdır ki, Zihin gemiye benzer dışarıdan su almadığı müddetçe sonsuz büyüklükteki denizler o gemiyi batıramaz. Zihninize olumsuzlukların girmesine, motivasyonunuzun düşmesine müsaade etmedikçe kimse sizi yıkamaz. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.”





