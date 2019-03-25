Sınav stresiyle mücadelenin püf noktaları

Sınav sezonu hızlı yaklaşıyor ve buna bağlı olarak stresinizi dengelemek de kolay olmayabiliyor.

Özellikle son sınav tarihlerinde herkes stresli ve bunalmış olabilir, ancak baskıyı hafifletmek için stres belirtilerini anlamak önemlidir.

Bu stresle başa çıkmanıza yardımcı olacak ve kabiliyetinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bazı ipuçlarımıza gözatabilirsiniz.

Stres belirtileri nelerdir?

Stres herkesi farklı şekillerde etkiler, fakat işte en yaygın işaretlerden bazıları:

Uyumakta zorluk veya sürekli yorgunluk.

Sinirlilik.

İştah kaybı

Baş ağrısı

Unutkanlık

Çabuk üzülme

Kas gerginliği

Faaliyetlere ilgi kaybı

Yukarıdaki işaretlerden bazılarını yaşıyorsanız, stresinizi azaltmanıza yardımcı olacak adımlar atmayı düşünebilirsiniz.

Sınav sezonunun stresiyle başa çıkmak için en iyi sekiz ipucumuz!

Organize ol

Yapılacaklar listesi ve ele almanız gereken her şeyin bir planını yapın. Yapmanız gerekeni ve ne zaman yapılması gerektiğini görselleştirebiliyorsanız, iş yükünüzü daha iyi dengeleyebilirsiniz.

Düzenli aralar verin

Durmadan çalışmak cazip gelebilir, ancak düzenli aralıklarla çalışmak çok daha üretken ve daha az streslidir. Örneğin, bir saat 45 dakika çalışın ve ardından 15 dakika kısa bir mola verin.

Ulaşılabilir hedefler belirleyin ve kendinizi ödüllendirin

Her gün için ulaşılabilir hedefler oluşturmaya çalışın ve ardından bir görevi tamamladığınızda kendinizi ödüllendirin. Kendinize "Bugün bu bölümün tamamını gözden geçirebilirsem, bu gece bir film izleyeceğim!"

Uyumak için yeterli zamanın olduğundan emin ol

Uyumak için yeterli zaman ayırmak çok önemlidir. Yorgunluk ve sinirlilik duygularını yenmek için iyi bir gece uykusu ile çalışmak çok daha iyidir. İyi bir gece uykusu alırsanız ertesi gün kendinizi daha iyi ve daha üretken hissedeceksiniz. Ayrıca, geç saatlerde uyuma riskini azaltmazsanız değerli çalışma sürelerini kaybedersiniz.

Sosyal medya kullanımınızı sınırlandırın

Sosyal medyanızı bir dikkat dağıtma biçimi olarak sürekli kontrol etmek yaygın bir sorundur, ancak Facebook, Instagram, Snapchat vb. İçin harcadığınız zaman ve diğer insanların yaşamlarını sürekli olarak güncellememediğiniz zaman stres düzeyiniz artacaktır. Akşamları sadece sosyal medya kullanımının sınırlandırılması bile zaman yönetimi ve stres dengenize yardımcı olabilir.

Yardım istemekten korkma

Herkesin ders çalışırken bazen yardıma ihtiyacı vardır ve bir arkadaşınıza veya bir öğretim görevlisine sınav konusu hakkında e-postayla cevaplayamadığınız bir soruyu gönderebilirsiniz.

Birinden yardım istemek tek başına oturmaktan daha iyidir. Bu yüzden yardım istemekten korkmayın.

Sıkışırsanız, başka bir şeye geçin

Çalışırken sıkışırsanız, bir mola verin veya başka bir işle meşgul olun. Başka bir odaya gidin, saçınızı tarayın kısaca farklı bir eylem yapın. Bu sizi bir süreliğine rahatlatacaktır.

Sınırlarını bil

Herkes farklı çalışır ve farklı öğrenme yöntemlerine sahiptir. Kendisine yardımcı olacak farklı teknikler uygular. Nasıl öğrendiğinizi ve kendinizi en fazla ne zaman durduracağınızı ve kendinizi zorlamamanızı bilmek önemlidir.