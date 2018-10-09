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Sınav döneminde aileler ne yapmalı?

Sınav dönemi boyunca ağır bir yükü sırtlayan çocuklar, aynı zamanda farklı duygu durumlarını da bir arada yaşamak durumunda kalıyorlar.

09 Ekim 2018 Salı 22:29
Sınav döneminde aileler ne yapmalı?

SINAV DÖNEMİNDE AİLELER NE YAPMALI?

Yoğun kaygı ve stres... Gelecek kaygısı...

Korku ve endişenin karakterize ettiği sınav döneminde ailelerin tutum ve davranışlarının çoğu zaman bu ağır yükü beslediğini ifade eden Doğru Cevap Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Yusuf Yıldırım, sınav döneminde ailelere düşen görevleri anlatıyor.

SINAVA ABARTILI ANLAMLAR YÜKLEMEYİN

"Öğrencilerin sınavlara karşı olumsuz duygu ve düşünceler geliştirmesinin en önemli sebebi sınava yüklenen abartılı anlamlardır. Öğrencilerin çoğu hayatlarının en önemli sınavına gireceklerine inandırılır. Aslında bu algının oluşmasında ebeveynlerin ve genel olarak toplumun payı büyüktür. Oysa insan hayatı oldukça uzun bir yolculuktur ve bu yolculuk boyunca çok daha önemli sınavdan geçer. Sadece okul sınavlarına odaklanıp yaşam sınavı ile ilgili hiçbir hazırlık yapılmaması, ebeveynlerin çocuklarına yapacakları en büyük haksızlıktır."

REHBER OLUN

"Sınav döneminde öğrenciler, anne babalarının yanlış yönlendirmeleri sebebiyle ağır bir stres yaşayabilir. Bu durumu önlemek için öncelikle anne babaların sınav algılarını düzeltmeleri gerekmektedir. Çocuklarının sınava olduğundan daha fazla anlam yüklemelerine neden olabilecek söylem ve eylemler, bir ailenin en son yapması gereken davranışlar arasındandır. Çocukların sınavı sadece zihinsel etkinlerinin ölçüldüğü ve planlı çalışıp, düzenli tekrar yapmayla artırılabilecek bir başarı olduğunun fark ettirilmesi gerekir. Anne babaların sınava ilişkin doğru algıları ve çocuklarını düzenli ders çalışma ve tekrar yapmaya yönlendirmeleri onlara yapacakları en büyük katkıdır. Bu noktadan hareketle ebeveynler çocuklarına doğru yolu gösteren bir rehber olmalı ve attığı her adımda güç vermelidir" şeklinde konuştu.

SABIRLI OLUN

Yusuf Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Birçok aile çocuğuyla ilişkisinin sınav dönemlerinde bozulduğundan şikayet eder. Bu durum, şartlar düşünüldüğünde normal ve anlaşılırdır. Çünkü çocuklar, sınav döneminde daha hassastır ve anne babasıyla yaşayacağı duygusal çatışmalar nedeniyle ilişkilerde ciddi hasarlar görülebilir. Bu nedenle sınav döneminde anne babaların çocuklarına karşı çok daha sabırlı olmaları gerekir. Mevcut şartlarda anlayış gösterilmeyecek birçok davranış ve söylemler bu dönemde daha fazla anlayışla karşılanmalıdır. Bu durum kesinlikle hiçbir kuralın, prensibin olmaması anlamına gelmemelidir. Kurallar ve prensipler her zaman olduğu gibi sınav döneminde de gereçli ve yürürlükte olmalı ancak uygulamalar konusunda daha esnek ve sabırlı olmak gerekir."

ÇOCUĞUNUZLA İLETİŞİM HALİNDE OLUN

"Sağlıklı ve mutlu bir ailenin ön koşulu iletişim ve sevgidir. Özellikle ergenlik dönemiyle birlikte çocuk ile anne-baba arasında normal karşılanabilecek bir mesafe oluşmaya başlar. Bu dönemde yapılan yanlış tutum ve davranışlar, mesafenin artmasına neden olabilir. Üstelik daha da ileriye giderek iletişimin azalmasına ve hatta tamamen kopmasına neden olabilir. Çocuğuyla iletişim halinde olan aileler, problemleri zamanında ve doğru şekilde tespit edebilir ve gerekli çözümleri çocuğuyla birlikte üretebilir. İletişimin kopuk olduğu ailelerde genellikle problemler ya çok geç ya da hiç fark edilemez. Bu sebeple geri döndürülemez sonuçlarla karşılaşmamak için çocuğunuzla iletişim halinde olun" dedi.

KOŞULSUZ OLARAK DEĞERLİ OLDUKLARINI HİSSETTİRİN

"Sağlıklı çocuklar sevgiyle gelişir. Çocuklarınıza her durumda koşulsuz olarak değerli olduklarını hissettirmeli ve onları sevginizle kuşatmalısınız. Sevilen ve kendini değerli hisseden çocuklar, sınav döneminde karşılaşabilecekleri tüm sorunlara karşı daha güçlü olacaktır. Kendilerine olan güvenle her sorunla mücadeleye girecek ve aynı zamanda gücünün yetersiz kaldığı durumlarda ailesinin desteğinden emin olacaktır. Ailesinin destekleri ile yeniden ayağa kalkıp sınav kaygısı dahil birçok sorunu tek başına göğüsleyecektir" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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